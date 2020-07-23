Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решение Верховной рады назначить местные выборы на Украине можно трактовать как фактический выход из минских соглашений. Она потребовала от Киева четких разъяснений по этому поводу.

В МИД РФ заявили о фактическом выходе Украины из минских соглашений

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