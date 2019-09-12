Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ российском МИД предупредили о риске ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС. Он отметил, что риск возникновения ядерной войны особенно наблюдается в последний год.
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В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

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