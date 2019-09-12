Армия и оружие
RT на русскомВ МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга
Человеческий головной мозг может адаптироваться к самым разнообразным обстоятельствам и, например, развивать структуры, ответственные за контроль над пальцами ног, если пальцы рук (как и сами руки) физически отсутствуют.
Planet Today 04:13
Наука
Вымерший вид кенгуру был похож на коал
Во времена мезозоя Австралию населяло множество сумчатых животных, большинство из которых позже вымерли.
SciencePop 02:58
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
Вечерняя Москва 05:35
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Футбол
Дзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику одной из детских футбольных школ Калининграда.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:35
Культура
Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»
Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.
Ведомости 10:40
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября.
Lenta.ru 11:12
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Российская газета 08:51
Культура
Оправдание холивара. Новый фильм Андрея Лошака: почему рунет никак не взять под контроль государства
Телеканал «Настоящее время» по понятным причинам (создан RFE/RL при участии «Голоса Америки») не может похвастаться государственным гандикапом на российских просторах, поэтому подавляющее большинство зрителей смогло ознакомиться с новым проектом Андрея Лошака на одноименном канале в «Ютьюбе».
Новая газета вчера в 13:29
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа
Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:58
Здоровье
В Норвегии произошла вспышка неизвестной инфекции среди собак
От недуга скончались 25 домашних питомцев Неизвестная кишечная инфекция зафиксирована среди собак в Норвегии.
Аргументы и Факты 04:30
Политика
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Экономика
ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии
Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Интерфакс 09:01
Политика
Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан
Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
Live24 09:47
Наука
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте
Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Российская газета 03:57