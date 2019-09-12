Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

ТАСС04:51

В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны

РИА Новости04:41

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Интерфакс04:50

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

RT на русском04:41

МИД РФ: есть риск возникновения ядерной войны

Коммерсантъ04:49

В МИДе заявили об опасности ядерной войны в современных условиях

РБК06:05

Россия поведала о риске ядерной войны

Lenta.ru05:08
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
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Строители амурского завода устроили побоище в столовой

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Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга

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Во времена мезозоя Австралию населяло множество сумчатых животных, большинство из которых позже вымерли.
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Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
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Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
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Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
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Спорт

Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

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Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
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Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

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Футбол

Дзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику одной из детских футбольных школ Калининграда.
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Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»

Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.
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Политика

«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс

О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября.
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Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР

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Оправдание холивара. Новый фильм Андрея Лошака: почему рунет никак не взять под контроль государства

Телеканал «Настоящее время» по понятным причинам (создан RFE/RL при участии «Голоса Америки») не может похвастаться государственным гандикапом на российских просторах, поэтому подавляющее большинство зрителей смогло ознакомиться с новым проектом Андрея Лошака на одноименном канале в «Ютьюбе».
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

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Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа

Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Норвегии произошла вспышка неизвестной инфекции среди собак

От недуга скончались 25 домашних питомцев Неизвестная кишечная инфекция зафиксирована среди собак в Норвегии.
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В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

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Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии

Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
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Пассажирка упала на рельсы метро «Полежаевская» и выжила

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Российский бренд BQ выпустил на рынок дешевые телевизоры

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Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан

Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
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Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте

Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
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