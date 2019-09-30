Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

В МИД заявили об уничтожении в Сирии группировок ИГ* и "Ан-Нусра*"

ООН, 30 сен - РИА Новости. Главные силы запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране, в том числе в Идлибе, надо продолжать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости12:11

Подробнее о событии

Главные силы террористов в Сирии уничтожены — замглавы МИД России

REGNUM15:39

Россия рассказала об уничтожении главных сил террористов

Lenta.ru13:12

Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии

Известия12:18

МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

РБК12:45

В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Интерфакс12:36

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Коммерсантъ13:00

МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Взгляд.ру12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Футбол

Мостовой: Отставка Кононова в «Спартаке» напрашивалась

Само собой, отставка напрашивалась, а правильно или нет, мы поймём только со временем.
Life.ru 04:51
Общество

В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей

В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
Известия 12:02
Здоровье

Сбитая грузовиком врач скорой помощи пришла на вызов к пациенту

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственное письмо врачу скорой помощи Нине Крикуновой, которую в январе 2019 года по дороге на вызов сбила грузовая «ГАЗелью».
Взгляд.ру 15:02
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Армия и оружие

США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

РИА Новости 17:18
Происшествия

Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям

Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Наука

Любовь к тяжёлой музыке оказалась не связана с агрессивностью

Разве что одну слабую: люди, проявляющие агрессивное поведение, чаще оказывались любителями кантри и других «консервативных» жанров.
Ferra 08:18
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Происшествия

Подмосковные врачи борются за жизнь младенца после домашних родов

Вести Подмосковья 11:59
Политика

Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой во второй раз

Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК 05:28
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Политика

СМИ сообщили об отказе «Мисс Украина-2019» говорить по-украински

РЕН ТВ 15:02
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Газета.Ru 14:11
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Футбол

Суд Испании закрыл дело по обвинению Лионеля Месси в мошенничестве

Национальный испанский суд закрыл дело, фигурантом которого являлся аргентинский футболист Лионель Месси.
Вечерняя Москва 14:49
Экономика

Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов

В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер 14:08
Происшествия

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

Российская газета 16:06
Происшествия

Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание

Телеканал 360° вчера в 15:35
Футбол

Мамаев дал первое после освобождения интервью

Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 13:53
Общество

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное