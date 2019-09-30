Армия и оружие
КоммерсантъМИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
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с чего всё началось
ООН, 30 сен - РИА Новости. Главные силы запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране, в том числе в Идлибе, надо продолжать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.РИА Новости12:11
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