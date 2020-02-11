Политика
РБКВ МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».
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Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Политика
Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам
Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Армия и оружие
Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу
Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу, об этом сообщает источник агентства Reuters.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов
Поставщик аксессуаров для смартфонов Totallee стал одним из первых производителей чехлов, который начал принимать предварительные заказы на защитный чехол для пока ещё не анонсированного смартфона Apple iPhone SE 2. Срок поставки — с 24 марта.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Экономика
Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей
В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора
Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Общество
Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год
Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год.
Гаджеты
Недорогой Samsung Galaxy A11 получит до 128 гигабайт флэш-памяти
Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу свой новый бюджетный смартфон Galaxy A11.
Энергетика
Болгария просит снижения цены на российский газ
Болгарская компания «Булгаргаз» начала переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены на российский газ.
Музыка
«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык
Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Наука
В России создали прототип лекарства от клинической депрессии
Российские ученые вычислили формулу короткой белковой молекулы, которая может подавлять развитие многих форм хронической депрессии и не вызывать при этом серьезных побочных эффектов.
Происшествия
Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане
В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Культура