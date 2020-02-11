Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Политика Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.

Гаджеты На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов Поставщик аксессуаров для смартфонов Totallee стал одним из первых производителей чехлов, который начал принимать предварительные заказы на защитный чехол для пока ещё не анонсированного смартфона Apple iPhone SE 2. Срок поставки — с 24 марта.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Здоровье Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.