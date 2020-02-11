Политика

РБКРБКВ МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».
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В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Газета.Ru03:50

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

РИА Новости01:49

В России заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Российская газета02:45

МИД РФ заявил об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле из-за действий Украины

Коммерсантъ02:31

В МИД России не исключили переноса нормандского саммита из-за Киева

RT на русском02:01

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

РБК02:48

В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»

Известия01:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Neva.Today 04:34
Политика

Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам.
РБК 03:08
Культура

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

ИА InterMedia 04:42
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу

Делегация РФ покинула Турцию без сделки по Идлибу, об этом сообщает источник агентства Reuters.
Политика Сегодня 03:33
Гаджеты

На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов

Поставщик аксессуаров для смартфонов Totallee стал одним из первых производителей чехлов, который начал принимать предварительные заказы на защитный чехол для пока ещё не анонсированного смартфона Apple iPhone SE 2. Срок поставки — с 24 марта.
3DNews 04:45
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Происшествия

Артист Кубанского казачьего хора Медведев погиб в ДТП под Краснодаром

РИА Новости 04:24
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Lenta.ru 04:32
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Экономика

Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
ФедералПресс вчера в 21:20
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора

Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
IT-World 02:51
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Российская газета 03:34
Общество

Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год.
Известия 02:47
Гаджеты

Недорогой Samsung Galaxy A11 получит до 128 гигабайт флэш-памяти

Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу свой новый бюджетный смартфон Galaxy A11.
UfaTime.ru вчера в 05:52
Энергетика

Болгария просит снижения цены на российский газ

Болгарская компания «Булгаргаз» начала переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены на российский газ.
ГЛАС.RU 03:11
Музыка

«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык

Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Цензуры.Нет 02:36
Происшествия

Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
RT на русском 03:47
Здоровье

Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Национальная служба новостей 08 февраля в 07:42
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Наука

В России создали прототип лекарства от клинической депрессии

Российские ученые вычислили формулу короткой белковой молекулы, которая может подавлять развитие многих форм хронической депрессии и не вызывать при этом серьезных побочных эффектов.
ТАСС Наука 04:41
Происшествия

Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Известия 03:48
Культура

Билли Айлиш спела «Yesterday» и стала мемом на «Оскаре»

ИА InterMedia вчера в 06:32
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