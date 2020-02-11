Политика

РБКРБКВ МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин.
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Газета.Ruвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

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В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
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Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

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«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начал работать в Санкт-Петербурге с 10 февраля.
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Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
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В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
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Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
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Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов

Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
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Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

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