Политика
РБКВ МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Экономика
Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году
Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.
Политика
Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча просил водку
Грег Смит, бывший тренер "Вашингтона" вспомнил курьёзный случай с Александром Овечкиным.
Кино
Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара»
Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Зеленский признал наличие конфликтов в его команде
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты. Об этом сообщает «Интерфакс–Украина».
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Происшествия
Виновника ДТП на Фурманова потребовали посадить в тюрьму на 11 лет
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Политика
Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продается в РФ за полцены
Ныне самые активные клиенты могут обзавестись керамическим смартфоном Mi Mix 2S за полцены.