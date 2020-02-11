Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II разводится с женой Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Экономика Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.

Кино Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором «Оскара» Лучшим актером назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а лучшей актрисой – Рене Зеллвеггер за роль в биографической драме «Джуди».

Общество МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.