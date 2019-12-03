В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь. Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.

Общество В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области найден погибший Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

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Политика Венгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Политика В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.

Армия и оружие США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).

Фигурное катание Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.

Футбол Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.

Экономика Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Общество Путин заморозил индексацию военных пенсий Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.