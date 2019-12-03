Общество
RT на русскомВ МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь. Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.
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Политика
В палате представителей США поддержали уйгуров в КНР
Законопроект был принят практически единогласно — 407 членов палаты представителей поддержали документ, лишь один высказался против.
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Происшествия
Санавиация доставила в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Политика
МИД Украины: мы хотим «Рукcита» — выхода России из Донбасса
Ожидания Украины от саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), запланированного на 9 декабря 2019 года, связаны с выходом России и ее вооруженных сил с территории Украины.
Футбол
ФК «Зенит» устроит «Новогодний променад»для своих болельщиков
За два часа до матча будет устроен специальный новогодний променад.
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Происшествия
Как расследовали дело сестер Хачатурян
Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Политика
Венгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Политика
В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Армия и оружие
США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты
Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Футбол
Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом
Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Общество
Путин заморозил индексацию военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Космос
Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.