Общество

RT на русскомRT на русскомВ МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь. Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.
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