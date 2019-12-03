Общество
Российская газетаМИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Спорт
Математик реабилитировал спортсменов, обвиненных в приеме допинга
Математик, кандидат технических наук Андрей Злобин усомнился в справедливости более чем возможного отстранения российских спортсменов от международных соревнований в связи с употреблением допинга.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Футбол
Министр спорта РФ прокомментировал задержания болельщиков «Спартака»
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом», сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Политика
Захарова ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Автоспорт
Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби
Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре
Сегодня к 08:00 по местному времени спасателям удалось локализовать крупный пожар на складе в Шушарах, который вспыхнул ночью.
Политика
Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Шоу-бизнес
Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию
Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Политика
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.