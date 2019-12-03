Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Спорт Математик реабилитировал спортсменов, обвиненных в приеме допинга Математик, кандидат технических наук Андрей Злобин усомнился в справедливости более чем возможного отстранения российских спортсменов от международных соревнований в связи с употреблением допинга.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Общество США арестовали россиянина за попытку обойти санкции Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.

Футбол Министр спорта РФ прокомментировал задержания болельщиков «Спартака» Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом», сообщает ТАСС.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Политика Захарова ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Экономика Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре Сегодня к 08:00 по местному времени спасателям удалось локализовать крупный пожар на складе в Шушарах, который вспыхнул ночью.

Политика Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.