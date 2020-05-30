Политика
Lenta.ruВ МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.News.ru14:44
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль вчера в 16:56
Космос
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Ведомости 15:25
Политика
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости 20:48
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com 10:49
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Общество
В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет
Первый полет совершил самый большой в мире гидроэлектросамолет Cessina Grand Caravan 208B, сообщает 28 мая портал AeroTEC.
ИА Красная Весна 14:25
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Политика
Американские конгрессмены считают, что выход США из ДОН усилит РФ
Американские конгрессмены от Демократической партии осудили выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
iReactor 13:58
Общество
Аксенов назвал дату начала курортного сезона в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в регионе начнется с 15 июня.
Сайт интересных новостей вчера в 13:03
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова заявила, что хочет создать семью с девушкой
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва 17:52
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАСС 20:49
Общество
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Происшествия
В субботу на Сахалине зарегистрировали еще 7 случаев коронавируса
РИА «Сахалин-Курилы» писало, что утром субботы было известно о пяти новых случаях заболевания коронавирусом.
РИА Сахалин-Курилы 20:53
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29