с чего всё началось

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

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