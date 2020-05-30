Политика

Lenta.ruLenta.ruВ МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление
 Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.
News.ru14:44

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МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

РИА Новости14:42

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

Lenta.ru13:24

Восточный ЦБ назвал конфискацию валюты на Мальте посягательством на деньги народа Ливии

ТАСС11:48

МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России

РБК11:29

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Известия11:05

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

Коммерсантъ11:40

Российский МИД резко отверг обвинения США в подделке ливийской валюты в нашей стране

Эхо Москвы12:02
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
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Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 подешевеет в Китае до 530 долларов

Megaobzor.com вчера в 06:26
Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

Вести.Ru вчера в 06:55
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, что простила Петросяна

Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru 18:38
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
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Происшествия

Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США

Известия 18:15
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
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Армия и оружие

Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности

Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM 28 мая в 14:01
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Общество

Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
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Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
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Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Происшествия

Афроамериканец Флойд и обвиненный в его убийстве полицейский работали в одном клубе

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.
ТАСС 16:45
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
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Общество

В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.
Реальное время 09:59
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Технологии

Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4

Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
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Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 08:20
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском 18:02
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Политика

Американские конгрессмены считают, что выход США из ДОН усилит РФ

Американские конгрессмены от Демократической партии осудили выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
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Общество

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире

Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
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Политика

Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», - говорится в тексте указа.
Областная газета 02:45
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском 11:49
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Футбол

Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины

31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:45
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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