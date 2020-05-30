с чего всё началось

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

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Армия и оружие Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе. 3

Общество Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter. 46

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Политика Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией» Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы. 69

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Политика Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму «В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», - говорится в тексте указа. 19

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