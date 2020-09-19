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Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.