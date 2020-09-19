В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
С чего всё началось
В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
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