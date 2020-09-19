На Украине установлен антирекорд по госпитализированным с COVID-19

Скорая помощь на Украине Moz.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости" Чиновник подчеркнул, что это новый антирекорд госпитализации с момента начала пандемии.