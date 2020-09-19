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RT на русском
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
Подробнее о событии
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

RT на русском03:30
Комсомольская правда

МИД РФ: Запад в ситуации с Белоруссией продвигает свои корыстные интересы

Комсомольская правда04:01
Эхо Москвы

Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии

Эхо Москвы03:32
Коммерсантъ

МИД России назвал действия Запада в отношении Белоруссии неприемлемыми

Коммерсантъ05:25
Вести.Ru

МИД: оценка Западом ситуации в Белоруссии нарушает Устав ООН

Вести.Ru03:28
Известия

В МИД России раскритиковали вмешательство Запада в дела Белоруссии

Известия03:24
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

РИА Новости03:05
КП - Беларусь

В МИД РФ заявили, что Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

КП - Беларусь07:10

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
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Корреспондент "Ъ" провела день с подопечным детского хосписа Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава уже 5 месяцев живет с 12-летним Колей, которого она забрала из интерната в начале пандемии.
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