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RT на русском
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В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.В источнике
Петр Ильичевроссийский дипломат
К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов.
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
Подробнее о событии
Вести.Ru

МИД: оценка Западом ситуации в Белоруссии нарушает Устав ООН

Вести.Ru03:28
Комсомольская правда

МИД РФ: Запад в ситуации с Белоруссией продвигает свои корыстные интересы

Комсомольская правда04:01
Эхо Москвы

Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии

Эхо Москвы03:32
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

RT на русском03:30
Коммерсантъ

МИД России назвал действия Запада в отношении Белоруссии неприемлемыми

Коммерсантъ05:25
Известия

В МИД России раскритиковали вмешательство Запада в дела Белоруссии

Известия03:24
РИА Новости

В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам

РИА Новости03:54

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости05:20

В ОКБ появился современный реанимобиль для перевозки новорожденных

Стоимость специализированной техники – 12,4 млн рублей У Областной клинической больнице появился современный реанимобиль для транспортировки новорожденных, в частности малышей с патологией и низкой массой тела - от 500 граммов, - сообщает пресс-служба "Белого дома" со ссылкой на слова главврача больницы Светланы Макаровой.
Pro Город Владимирвчера в 10:00

В Минздраве прокомментировали рост заражения коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прокомментировал данные о том, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу впервые со 2 июня достиг отметки 1,06.
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Бывший депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что страна счастлива победе тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Газета.Ru03:31

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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