Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев назвал незаконными односторонние санкции против Минска.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МИД России назвал действия Запада в отношении Белоруссии неприемлемыми

Коммерсантъ05:25
Комсомольская правда

МИД РФ: Запад в ситуации с Белоруссией продвигает свои корыстные интересы

Комсомольская правда04:01
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

РИА Новости03:05
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

RT на русском03:30
Вести.Ru

МИД: оценка Западом ситуации в Белоруссии нарушает Устав ООН

Вести.Ru03:28
Известия

В МИД России раскритиковали вмешательство Запада в дела Белоруссии

Известия03:24
Эхо Москвы

Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии

Эхо Москвы03:32
КП - Беларусь

В МИД РФ заявили, что Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

КП - Беларусь07:10

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
17

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
1

Sony извинилась за неразбериху с предзаказами PlayStation 5

Sony опубликовала официальное извинение перед потенциальными покупателями за плохую организацию начала предзаказов PlayStation 5. Компания пообещала увеличить количество консолей нового поколения, доступных у ритейлеров, в ближайшие дни.
CyberSport.ru14:05