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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев назвал незаконными односторонние санкции против Минска.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
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Коммерсантъ

МИД России назвал действия Запада в отношении Белоруссии неприемлемыми

Коммерсантъ05:25
Комсомольская правда

МИД РФ: Запад в ситуации с Белоруссией продвигает свои корыстные интересы

Комсомольская правда04:01
Эхо Москвы

Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии

Эхо Москвы03:32
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

RT на русском03:30
Вести.Ru

МИД: оценка Западом ситуации в Белоруссии нарушает Устав ООН

Вести.Ru03:28
Известия

В МИД России раскритиковали вмешательство Запада в дела Белоруссии

Известия03:24
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

РИА Новости03:05
КП - Беларусь

В МИД РФ заявили, что Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

КП - Беларусь07:10

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
РИА Новости08:41
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Некоторые читатели вспомнили, что долгое время польское правительство продвигало версию о том, что самолет упал в результате взрыва на борту, и что теперь, обвиняя российских диспетчеров в совершении крушения, власть сама себе противоречит.
Вечерний курьервчера в 05:23
82

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41
2

Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".
РИА Новости01:00
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Лукашевич предупредил о риске роста напряженности в Донбассе

Положение дел на линии соприкосновения в Донбассе нельзя назвать полностью удовлетворительным, сохраняется угроза роста напряженности, сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости11:19