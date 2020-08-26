Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.