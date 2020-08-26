Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».