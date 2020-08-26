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РИА Новости
РИА Новости

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, подчеркнули в МИД.В источнике
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Эхо Москвы

Российский МИД назвал оскорбительными заявления западных политиков в адрес омских врачей

Эхо Москвы21:14
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 августа 2020: В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Комсомольская правда00:01
Известия

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Известия23:15
РИА Новости

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

РИА Новости00:32
RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъвчера в 13:35
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:28

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».
RT на русском02:56
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