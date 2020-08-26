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В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
 на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
Znak.comвчера в 13:47
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РИА Новости

В МИД России сочли оскорбительными обвинения по делу Алексея Навального

РИА Новости00:32
РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБКвчера в 15:30
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В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Известия23:15
Эхо Москвы

Российский МИД назвал оскорбительными заявления западных политиков в адрес омских врачей

Эхо Москвы21:14
RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 августа 2020: В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

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ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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