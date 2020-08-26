В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
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Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
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