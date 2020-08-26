В ДТП с автобусом в Калмыкии погибли трое жителей Дагестана

"Скончались трое пассажиров автобуса, жителей Республики Дагестан - один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения", - сказал представитель пресс-службы.