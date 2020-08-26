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Известия

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
 на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
Znak.comвчера в 13:47
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РИА Новости

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Алексея Навального

РИА Новости00:32
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 августа 2020: В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Комсомольская правда00:01
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:28
RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБКвчера в 15:30
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъвчера в 13:35
Известия

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

Известия23:15

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
20

Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ruвчера в 08:23
34

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Взгляд.рувчера в 10:10
19

В Дагестане будет усилен контроль на транспорте

В Дагестане будет усилен контроль за соблюдением масочного режима на пассажирском транспорте с целью недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Главы и Правительства региона.
Ёлдаш17:00

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 06:05
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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