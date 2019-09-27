Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Постпред РФ в Вене допустил решение вопроса по иранской сделке в ближайшие месяцы

ТАСС05:51

В России заявили о «чудовищном шаге» США по отношению к Ирану

Московский Комсомолец05:32

Названы сроки нового сокращения обязательств Ирана по ядерной сделке

Известия04:38

Москва отказала США в моральном праве критиковать Иран

Взгляд.ру04:56

В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД

RT на русском04:38

Москва допускает полный развал СВПД

Вести.Ru05:08

Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов

РИА Новости05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Происшествия

Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что контракт с преподавателем расторгнут с 25 сентября по результатам служебной проверки, которая подтвердила факты неэтичного поведения учителя с ученицами.
Росбалт 05:41
Общество

Уволена запрещающая детям выходить в туалет методист школы Москвы

Газета.Ru 05:08
Политика

Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Происшествия

МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Общество

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Политика

На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства России

РИА Новости 07:03
Политика

В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Игры

Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге

24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Здоровье

В куркуме обнаружили ядовитый свинец

Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru 25 сентября в 13:56
Происшествия

В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»

В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Политика

Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия

СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.
БИЗНЕС Online 05:53
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Известия 04:30
Шоу-бизнес

Серябкина отказалась оскорбить Героя России

«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер вчера в 14:33
Происшествия

Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон

Народные новости вчера в 09:46
Общество

Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления

В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Музыка

Вышел новый клип The Beatles — в честь 50-летия альбома Abbey Road

Ровно 50 лет назад состоялся релиз пластинки «Abbey Road» — последней студийной записи легендарной группы The Beatles.
Salt Mag 06:33
Политика

Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Гаджеты

В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus

Ferra 25 сентября в 23:40
Происшествия

Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете

Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол

Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Происшествия

В Воронеже в колодце погиб рабочий

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первый рабочий спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся на поверхность.
Обозреватель Врн 06:33
Кино

Sony готовит спин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину

Кинокомпания Sony готовит фильм о Мадам Паутине – героине комиксов о Человеке-пауке.
ИА InterMedia 06:07
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии

Парламент Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Росбалт 04:14
Происшествия

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное