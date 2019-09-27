Политика
RT на русскомВ МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Происшествия
Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что контракт с преподавателем расторгнут с 25 сентября по результатам служебной проверки, которая подтвердила факты неэтичного поведения учителя с ученицами.
Росбалт 05:41
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Политика
На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией
Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru 25 сентября в 13:56
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия
СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.
БИЗНЕС Online 05:53
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорбить Героя России
«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер вчера в 14:33
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости вчера в 09:46
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Музыка
Вышел новый клип The Beatles — в честь 50-летия альбома Abbey Road
Ровно 50 лет назад состоялся релиз пластинки «Abbey Road» — последней студийной записи легендарной группы The Beatles.
Salt Mag 06:33
Политика
Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Гаджеты
В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus
Ferra 25 сентября в 23:40
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Происшествия
В Воронеже в колодце погиб рабочий
Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первый рабочий спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся на поверхность.
Обозреватель Врн 06:33
Кино
Sony готовит спин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину
Кинокомпания Sony готовит фильм о Мадам Паутине – героине комиксов о Человеке-пауке.
ИА InterMedia 06:07
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии
Парламент Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Росбалт 04:14
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36