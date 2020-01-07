Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.

с чего всё началось

«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок

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