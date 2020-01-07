Политика
ИзвестияЗахарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок
«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке
Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.Комсомольская правда07:25
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Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Автоспорт
Внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»
Машина российского пилота Владимира Васильева выгорела дотла во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Политика
Владимир Путин после Сирии прибыл в Турцию
Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. В среду, 8 января, у него запланированы переговоры с турецким главой Тайипом Эрдоганом.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
НАТО выведет из Ирака некоторую часть военных
В целях безопасности из Ирака будет выведена часть военнослужащих Североатлантического альянса.
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
В Иране завершились похороны генерала Сулеймани
В иранском городе Керане закончилась церемония похорон генерала Касема Сулеймани, пишут «Известия» со ссылкой на агентство ISNA.
Футбол
Погба перенес операцию на голеностопе
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Армия и оружие
Трамп пообещал соблюдать международное право при возможной атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп пообещал соблюдать международное право при возможной атаке на Иран.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США
Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
Армия и оружие
В Ливии заявили, что ЛНА Хафтара не намерена входить в Мисурату
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара не намерена входить в Мисурату.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.