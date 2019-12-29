Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

В российском МИД объяснили, чем будет заниматься новое подразделение в составе ведомства. В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Интерфакс17:40

Стало известно, чем займется новый департамент МИД РФ

Московский Комсомолец21:51

В МИДе России появился департамент по информационной безопасности

Говорит Москва10:32

Новый департамент появится в МИД РФ

News.ru09:41

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

РИА Новости17:34

В МИД России стало на один департамент больше. Пока на бумаге

Красная весна11:28

Новый департамент МИД РФ будет курировать международную информационную безопасность

Коммерсантъ18:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Футбол

Новым тренером «Дженоа» станет Давиде Никола

«Дженоа» определился с именем нового главного тренера команды. Им станет бывший наставник «Удинезе» Давиде Никола.
Soccer.ru 10:36
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 16:19
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Коммерсантъ 15:32
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Происшествия

В Казахстане разбился самолет с пассажирами

ГЛАС.RU 26 декабря в 22:44
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Российская газета 05:48
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Политика

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
RT на русском 10:54
Фигурное катание

Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
RT на русском 22:27
Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Автоновости дня 05:11
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru 21:58
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ вчера в 02:27
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный вчера в 08:33
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 21:11
Общество

Физическая активность снижает риск развития семи видов рака

Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
МИР 24 04:22
Футбол

ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

ФАН вчера в 08:30
Единоборства

Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки

Allboxing.ru вчера в 22:16
Происшествия

В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
РБК 22:42
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Космос

При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза

У экипажа Международной космической станции утолщается сетчатка и начинается воспаление оптического нерва, а также происходят изменения в сосудах, питающих сетчатку.
Инфо24 26 декабря в 14:59
Политика

Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Фонтанка.Ру 12:12
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском 22:37
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет

Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Вечерняя Москва вчера в 23:39
Армия и оружие

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

РИА Новости 06:31
Единоборства

Прощание с Японией: Федор Емельяненко проведет бой с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко утром в воскресенье в японской Сайтаме проведет один из своих последних боев в карьере против американца Куинтона Джексона на совместном турнире Bellator и Rizin.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное