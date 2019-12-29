В российском МИД объяснили, чем будет заниматься новое подразделение в составе ведомства. В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

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