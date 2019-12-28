Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России объяснили назначение нового департамента

В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.
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