Политика
RT на русскомВ МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Певица Нюша показала трогательное видео с годовалой дочерью
Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала свою годовалую дочь.
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Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге
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Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Кино
«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате
Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Общество
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Футбол
Иван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»
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Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Финансы
Украинский ЦБ за неделю купил валюту на рекордную сумму
Как утверждает издание "Громадское", Национальный банк Украины за минувшую неделю закупился валютой на рекордную сумму.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Хоккей
«Рейнджерс» переиграли «Каролину», Артемий Панарин набрал три очка
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Здоровье
Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками
Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».
Наука
Археологи нашли древнейшее доказательство родительской заботы
В Канаде обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.