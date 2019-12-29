В МИД России объяснили, каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.

Политика Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Хоккей Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020 «Канада загнала себя в яму, Россия быстро забила и прижала нас в зоне» Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.

Общество В Москве началось прощание с Волчек В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

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Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.