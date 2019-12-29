Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России объяснили назначение нового департамента

В МИД России объяснили, каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.
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МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Интерфаксвчера в 17:40

Новый департамент МИД РФ будет курировать международную информационную безопасность

Коммерсантъвчера в 18:27

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

РИА Новостивчера в 17:34

Стало известно, чем займется новый департамент МИД РФ

Московский Комсомолецвчера в 21:51

В МИД России стало на один департамент больше. Пока на бумаге

Красная веснавчера в 11:28

В МИДе России появился департамент по информационной безопасности

Говорит Москвавчера в 10:32

Новый департамент появится в МИД РФ

News.ruвчера в 09:41
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Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
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Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке

Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка.
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Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Газета.Ru 00:45
Политика

Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски

Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
МонаВиста 27 декабря в 13:26
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
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Британский посол описал Россию в трех словах

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DP.RU 27 декабря в 06:12
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RT на русском вчера в 10:54
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 27 декабря в 04:14
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Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
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Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
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