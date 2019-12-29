Политика
RT на русскомВ МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили, каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Новый департамент МИД РФ будет курировать международную информационную безопасность
Коммерсантъвчера в 18:27
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020
«Канада загнала себя в яму, Россия быстро забила и прижала нас в зоне» Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Американская компания Rivian показала работу системы Tank Turn («танковый разворот»), которой оборудована первая модель марки.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Происшествия
Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке
Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Общество
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ
Потенциально опасные подушки безопасности Takata устанавливались в автомобили известных и мировых брендов на протяжении 15 лет.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года
Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
Здоровье
В Висимо-Уткинске за 4,5 млн рублей построили новый медицинский пункт
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.