Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России объяснили назначение нового департамента

В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства. Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.
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МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

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Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
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