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Газета.RuМИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.
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Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:16
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Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин нашёлся в СИЗО
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