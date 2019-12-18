Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей.

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

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