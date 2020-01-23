Москва неоднократно заявляла, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист и военный преступник. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивный документ ЦРУ о Степане Бандере.

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Общество Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Экономика Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.

Политика Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.

Фигурное катание Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Общество В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.

Происшествия В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.

Экономика Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1% Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.