Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Москва неоднократно заявляла, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист и военный преступник. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивный документ ЦРУ о Степане Бандере.
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URA.Ru01:11
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Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании

Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
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Происшествия

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В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
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Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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