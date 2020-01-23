Политика
RT на русскомВ МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Москва неоднократно заявляла, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист и военный преступник. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивный документ ЦРУ о Степане Бандере.
Читать в источнике
Оценить1769
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Шоу-бизнес
Гуляющий в музее маленький сын Кейт Миддлтон умилил британцев
Фотографии Луи умилили британских интернет-пользователей. Пока Луи гулял по музею, его мама разъезжала по стране.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Экономика
Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров
С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футбол
Бывший скаут «Спартака» назвал Федуна инициатором покупки Джикии
Бывший скаут московского "Спартака" Александр Аверьянов назвал владельца клуба Леонида Федуна инициатором покупки защитника Георгия Джикии.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании
Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Политика
Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону
Общество
В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Экономика
Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%
Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Кино
Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби
Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".