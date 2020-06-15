Политика
RT на русскомВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. «Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве», — цитирует РИА Новости Грушко.
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с чего всё началось
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.РИА Новостивчера в 05:43
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МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»
Коммерсантъвчера в 06:26
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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
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