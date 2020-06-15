Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

с чего всё началось

Предоставив Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями, альянс показал, что не заинтересован в решении конфликта в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Такой статус Украина получила 12 июня.

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

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