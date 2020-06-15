Политика
Газета.RuВ МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Предоставив Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями, альянс показал, что не заинтересован в решении конфликта в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Такой статус Украина получила 12 июня.
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с чего всё началось
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.РИА Новостивчера в 05:43
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МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»
Коммерсантъвчера в 06:26
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