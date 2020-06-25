Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

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