Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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с чего всё началось

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
РИА Новостивчера в 05:43

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В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Газета.Ruвчера в 08:53

Политический сигнал: в МИД РФ оценили новый статус Украины в НАТО

РЕН ТВвчера в 06:47

В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

РИА Новостивчера в 06:38

МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»

Коммерсантъвчера в 06:26

Россия прокомментировала партнерство Украины и НАТО

Lenta.ruвчера в 06:13

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Известиявчера в 06:12

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО

RT на русскомвчера в 06:38
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Общество

В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса

Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru 15:05
Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом

Артистка вспомнила о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом.
Рамблер 06:48
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Общество

Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства

Пособие от государства смогут получить россияне с детьми, оставшиеся без работы, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:02
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Происшествия

Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

РИА Новости 15:23
Кино

DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Российская газета 11:47
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

Газета.Ru 06:48
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
24
Путешествия

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
21
Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
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Происшествия

Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России

Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
1,1K
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу

Известия 15:27
7
Политика

Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России

«Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД», - приводит агентство слова своего собеседника.
Комсомольская правда 14 июня в 18:47
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Армия и оружие

Индия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

Газета.Ru 15:30
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
334
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
156
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Здоровье

В число инициатив, за финансирование которых будут голосовать дончане, вошло горячее питание школьников

Региональный минздрав и министерство образования Ростовской области определили проекты, которые будут вынесены на голосование по распределению 500 млн рублей, выделенных из бюджета по инициативе губернатора Василия Голубева В министерстве здравоохранения к выработке наиболее оптимальной цели бюджетного финансирования привлекли самых авторитетных представителей сферы со всего региона.
Районные вести 14:33
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
9
Футбол

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings 12:00
Общество

Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе.
РБК 14:01
22
Политика

Определен новый состав Общественной палаты

Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости 12:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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