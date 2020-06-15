Политика

Piter.tvPiter.tvВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко. Чиновник объяснил, что Киев получил статус партнера североатлантического военного альянса с расширенными возможностями.
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с чего всё началось

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
РИА Новостивчера в 05:43

Подробнее о событии

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Газета.Ruвчера в 08:53

В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

РИА Новостивчера в 06:38

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО

RT на русскомвчера в 06:38

МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»

Коммерсантъвчера в 06:26

Россия прокомментировала партнерство Украины и НАТО

Lenta.ruвчера в 06:13

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Известиявчера в 06:12

Политический сигнал: в МИД РФ оценили новый статус Украины в НАТО

РЕН ТВвчера в 06:47
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
3
Футбол

«Химки» подали документы для лицензирования в ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» подал документы для лицензирования на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.
RT на русском 05:15
Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода инженерам Tesla удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, впервые примененных на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 04:22
2
Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал, что купила жена незадолго до смерти

iReactor 05:15
3
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
906
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
75
Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
29
Политика

МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану

Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
263
Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
5
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
15
Происшествия

В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
19
Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
1,7K
Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 05:26
3
Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
227
Политика

Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
338
Общество

Ученые выяснили причины аномальной жары

Причину периодов экстремальной жары, которая часто стала возникать в последние годы, определили китайские ученые.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
951
Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
68
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
349
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
2,9K
Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе

В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
3
Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
284
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
306
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
4,2K
Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
1
Политика

Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Рамблер вчера в 12:19
2
Авто

Skoda тестирует обновленный Skoda Karoq

Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня 05:00
Армия и оружие

Главы военных ведомств НАТО обсудят решение США вывести военных из ФРГ

Брюссель, 16 июня 2020, 13:33 — REGNUM Обсуждение решения США о выводе с территории Германии 10 тысяч своих военных проведут в ходе видеоконференции 17−18 июня главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).
REGNUM 06:33
Происшествия

Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно

Ruposters.ru 06:15
472
Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
14
Как работают Яндекс.Новости?
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