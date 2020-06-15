Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

с чего всё началось

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко. Чиновник объяснил, что Киев получил статус партнера североатлантического военного альянса с расширенными возможностями.

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