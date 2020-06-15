Политика
Piter.tvВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко. Чиновник объяснил, что Киев получил статус партнера североатлантического военного альянса с расширенными возможностями.
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с чего всё началось
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.РИА Новостивчера в 05:43
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МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»
Коммерсантъвчера в 06:26
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Футбол
«Химки» подали документы для лицензирования в ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» подал документы для лицензирования на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.
RT на русском 05:15
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода инженерам Tesla удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, впервые примененных на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 04:22
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Политика
МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Политика
Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Общество
Ученые выяснили причины аномальной жары
Причину периодов экстремальной жары, которая часто стала возникать в последние годы, определили китайские ученые.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Политика
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Рамблер вчера в 12:19
Авто
Skoda тестирует обновленный Skoda Karoq
Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня 05:00
Армия и оружие
Главы военных ведомств НАТО обсудят решение США вывести военных из ФРГ
Брюссель, 16 июня 2020, 13:33 — REGNUM Обсуждение решения США о выводе с территории Германии 10 тысяч своих военных проведут в ходе видеоконференции 17−18 июня главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).
REGNUM 06:33
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48