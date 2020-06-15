Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. «Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве», — цитирует РИА Новости Грушко.
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с чего всё началось

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
РИА Новостивчера в 05:43

Подробнее о событии

МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»

Коммерсантъвчера в 06:26

Политический сигнал: в МИД РФ оценили новый статус Украины в НАТО

РЕН ТВвчера в 06:47

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО

RT на русскомвчера в 06:38

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Газета.Ruвчера в 08:53

Россия прокомментировала партнерство Украины и НАТО

Lenta.ruвчера в 06:13

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Известиявчера в 06:12

В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

РИА Новостивчера в 06:38
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
4,5K
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту массового убийства в ингушском городе Назрань.
Российская газета 09:46
Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
19
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1K
Общество

Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
2,9K
Транспорт

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

В сентябре этого года власти планируют в экспериментальном порядке снизить стоимость проезда на одной из линий метрополитена во внепиковый период утром.
Газета.Ru 07:35
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
7
Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Сегодня Nissan представил новое поколение кроссовера Rogue, известного в России под именем X-Trail.
SpeedMe вчера в 15:16
75
Происшествия

В Красноярске задержана избившая внучку женщина

В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
446
Общество

Оператор «Северного потока — 2» отправил Дании новый запрос по судам

Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
РИА Новости 09:36
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
26
Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
39
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
4
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
52
Происшествия

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
7
Шоу-бизнес

Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым, в интервью "Дождю" рассказал о ходе дела и высказал предположение о том, какое наказание актеру может назначить суд.
Ruposters.ru 06:15
5
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
1,6K
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
620
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
1,1K
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk 06:06
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
3K
Шоу-бизнес

Жена Кокорина показала откровенное фото

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в золотом бикини.
Рамблер вчера в 14:13
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Кино

Появились первые кадры продолжения «Академии Амбрелла» от Netflix

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры второго сезона «Академии Амбрелла» от Netflix.
Игромания.ру 08:52
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
46
Авто

Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
139
Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
1,6K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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