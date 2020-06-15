Политика
RT на русскомВ МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. «Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве», — цитирует РИА Новости Грушко.
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с чего всё началось
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.РИА Новостивчера в 05:43
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МИД России: статус партнера НАТО для Украины — это сигнал для «партии войны»
Коммерсантъвчера в 06:26
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
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Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
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Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
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Авто
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SpeedMe вчера в 15:16
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В Красноярске задержана избившая внучку женщина
В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
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Общество
Оператор «Северного потока — 2» отправил Дании новый запрос по судам
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В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
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Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
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Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно
Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым, в интервью "Дождю" рассказал о ходе дела и высказал предположение о том, какое наказание актеру может назначить суд.
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Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
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Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью
Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Происшествия
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На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
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Жена Кокорина показала откровенное фото
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в золотом бикини.
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Появились первые кадры продолжения «Академии Амбрелла» от Netflix
Портал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры второго сезона «Академии Амбрелла» от Netflix.
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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
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Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
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В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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