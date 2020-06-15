Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

с чего всё началось

Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. «Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве», — цитирует РИА Новости Грушко.

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