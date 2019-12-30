Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании

Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
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с чего всё началось
Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие имущества Сербской православной церкви, выглядит как циничный удар по церкви и поддерживает раскол, говорится в сообщении
 на сайте Московского патриархата.
РБКвчера в 03:09

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РПЦ назвала циничным ударом закон о свободе вероисповедания в Черногории

РБКвчера в 03:09

Патриарх Кирилл призвал к поддержке Сербской православной церкви в Черногории

ТАССвчера в 11:40

РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

Газета.Ruвчера в 07:43

Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»

РИА Новостивчера в 17:43

РПЦ раскритиковала закон о свободе вероисповедания в Черногории

Эхо Москвывчера в 03:30

В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории

Известиявчера в 01:45

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Коммерсантъвчера в 01:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Общество

Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Хоккей

Россия стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею

Ставшая аутсайдером группы сборная России 31 декабря проведет последний матч группового этапа, с Германией.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:40
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
REGNUM вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 29 декабря в 08:30
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия вчера в 07:08
Энергетика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Космос

Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца

REGNUM 28 декабря в 03:44
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру вчера в 06:15
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

Чита.Ру вчера в 23:29
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru вчера в 01:50
Хоккей

«Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ

Омский «Авангард» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 11:46
Общество

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет

Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 вчера в 11:08
Армия и оружие

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Российская газета вчера в 18:40
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
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