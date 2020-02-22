Политика
ИзвестияМИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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с чего всё началось
В сообщении МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.Московский Комсомолецвчера в 03:50
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МИД: в Гааге учитывают, что Киев иском хочет доказать суверенитет над Крымом
Московский Комсомолецвчера в 03:50
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Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Наука
Ученые рассказали, когда появился коронавирус
Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Прогноз погоды в Крыму на 23 февраля - точные данные синоптиков
В праздничный день, 23 февраля, в Крыму будет довольно приятная погода – тихая и весьма теплая, ожидается переменная облачность, но без существенных осадков.
Единоборства
Фьюри вышел на бой против Уайлдера в короне и мантии
Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на бой против Деонтея Уайлдера в короне и королевской мантии.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Культура
Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»
Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Технологии
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
Армия и оружие
Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах
Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.
Происшествия
AP: четыре человека погибли из-за ливней в Перу
По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей.
Армия и оружие
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»
Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
Общество
В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Спорт
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Политика
Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США
Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Происшествия