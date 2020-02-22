с чего всё началось

Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Наука Ученые рассказали, когда появился коронавирус Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Культура Леонид Парфенов представит «Русских грузинов» Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.

Футбол В России закрылось трансферное окно 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Технологии TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.

Армия и оружие Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Происшествия AP: четыре человека погибли из-за ливней в Перу По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей.

Общество В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Политика Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.