Политика

ИзвестияИзвестияМИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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 МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.
Московский Комсомолецвчера в 03:50

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МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

РИА Новостивчера в 13:55

МИД РФ отреагировал на решение Гаагского трибунала по поводу «морского» иска Украины

Росбалтвчера в 10:21

МИД: в Гааге учитывают, что Киев иском хочет доказать суверенитет над Крымом

Московский Комсомолецвчера в 03:50

Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

RT на русскомвчера в 08:10

МИД РФ: трибунал в Гааге согласен, что не вправе решать, чей Крым

Красная веснавчера в 06:51

МИД РФ: международный трибунал учел ключевой российский аргумент в деле против Украины

ТАССвчера в 04:11

В Госдуме оценили решение Гаагского суда по претензиям Украины

News.ruвчера в 10:10
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Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

RT на русском вчера в 19:56
Наука

Ученые рассказали, когда появился коронавирус

Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Газета.Ru 01:26
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 21 февраля в 00:39
Общество

Прогноз погоды в Крыму на 23 февраля - точные данные синоптиков

В праздничный день, 23 февраля, в Крыму будет довольно приятная погода – тихая и весьма теплая, ожидается переменная облачность, но без существенных осадков.
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Фьюри вышел на бой против Уайлдера в короне и мантии

Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на бой против Деонтея Уайлдера в короне и королевской мантии.
Известия 00:16
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии

Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
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Самбурская заявила, что мечтает уехать из России

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Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
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Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»

Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.
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Заливщик льда встал в ворота «Каролины» в матче НХЛ с «Торонто»

РИА Новости 00:01
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В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
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Роналду повторил очередной рекорд Серии А

Спорт день за днем вчера в 14:30
Технологии

TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники

Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
МонаВиста вчера в 10:29
Армия и оружие

Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах

Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.
REGNUM 01:28
Происшествия

AP: четыре человека погибли из-за ливней в Перу

По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей.
ТАСС 00:46
Армия и оружие

В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»

Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
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Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru вчера в 21:21
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Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

RT на русском вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК вчера в 13:11
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Армия и оружие

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Известия 00:39
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США

Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Газета.Ru вчера в 02:31
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Народные новости вчера в 13:23
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Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мексике

REGNUM 20 февраля в 21:59
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