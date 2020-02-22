с чего всё началось

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Биатлон Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Политика Украинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Общество Москвичей предупредили о возвращении зимы Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.

Политика На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.