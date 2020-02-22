Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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 МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.
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