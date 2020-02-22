с чего всё началось

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Общество Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов.

Политика Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Технологии TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.

Политика Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.