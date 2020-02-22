Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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 МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.
Московский Комсомолецвчера в 03:50

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МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

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МИД: в Гааге учитывают, что Киев иском хочет доказать суверенитет над Крымом

Московский Комсомолецвчера в 03:50
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Газета.Ru вчера в 01:45
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Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
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Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
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Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 556

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Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
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