с чего всё началось

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

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