Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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 МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.
Московский Комсомолец03:50

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МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
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Ещё одной потенциально опасной разновидностью приложения являются те, что позволяют получать удалённый доступ со смартфона к компьютеру.
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Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
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Красная весна 16:04
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

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Байден заявил, что РФ против его избрания кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы его избрали кандидатом на пост президента от Демократической партии.
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Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед

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В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России

Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
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На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

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