Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъвчера в 11:41

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МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Газета.Ru09:27

В МИД России назвали условия возврата украинских кораблей

URA.Ru08:14

Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

Lenta.ru08:01

МИД РФ не связывает вопрос передачи Украине задержанных кораблей с нормандским саммитом

Говорит Москва09:30

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъ09:27

В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

РБК06:59
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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
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Piter.tv вчера в 14:22
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В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ 02:47
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Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Реальное время вчера в 11:32
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 06:04
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Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Армия и оружие

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Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
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Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin

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Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
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В Москве пропала мать актера Александра Носика

В Москве без вести пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова.
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Политика

Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
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Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

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США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
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ВК Пресс 00:30
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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