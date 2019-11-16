Политика
RT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъвчера в 11:41
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Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
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Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии
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Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год
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Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
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В России предложили поднять цены на шипованные шины
Политика
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Общество
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
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Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Армия и оружие
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Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
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В Москве пропала мать актера Александра Носика
В Москве без вести пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова.
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
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Общество
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Рожденные под вашим знаком зодиака будут надеяться, что встретят свою вторую половинку за углом, что наступит примирение с любимым человеком.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
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Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
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