Политика
RT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось
В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.Интерфакс06:54
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МИД России опроверг договоренность о возвращении Украине кораблей до саммита
Московский Комсомолец07:06
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