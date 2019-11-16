Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось

В МИД РФ отвергли договоренность вернуть Украине корабли до нормандского саммита

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
Интерфакс06:54

Подробнее о событии

Источник: предложение России по возвращению Украине задержанных кораблей остается в силе

ТАСС09:35

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъ09:27

МИД России опроверг договоренность о возвращении Украине кораблей до саммита

Московский Комсомолец07:06

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

RT на русском07:37

Российский МИД не увязывает передачу Украине задержанных в Керченском проливе судов с саммитом «Нормандской четверки»

Эхо Москвы07:30

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Газета.Ru09:27

В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

РБК06:59
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