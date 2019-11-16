Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось

В МИД РФ отвергли договоренность вернуть Украине корабли до нормандского саммита

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
Интерфакс06:54

Подробнее о событии

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъ09:27

В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

РБК06:59

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

RT на русском07:37

Российский МИД не увязывает передачу Украине задержанных в Керченском проливе судов с саммитом «Нормандской четверки»

Эхо Москвы07:30

МИД России опроверг договоренность о возвращении Украине кораблей до саммита

Московский Комсомолец07:06

МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Ведомости07:55

Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

Lenta.ru08:01
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Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
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Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной

Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
NewInform 10:58
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Общество

Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.
РБК вчера в 10:39
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Происшествия

На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
РИА Новости 09:57
Спорт

Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира

Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Спорт-Экспресс 11:27
Гаджеты

«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android

«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
ГЛАС.RU 10:43
Армия и оружие

Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства»

Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.
Украина.ру 06:03
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости 14 ноября в 11:05
Общество

Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.
RT на русском 04:46
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Шоу-бизнес

Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Life.ru 09:40
Происшествия

В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Российская газета 09:07
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru 14 ноября в 18:44
Общество

В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма

По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Neva.Today 10:03
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Шоу-бизнес

Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

OAnews вчера в 11:30
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Футбол

Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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