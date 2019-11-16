Политика
RT на русскомВ МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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с чего всё началось
В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.Интерфакс06:54
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МИД России опроверг договоренность о возвращении Украине кораблей до саммита
Московский Комсомолец07:06
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Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной
Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину
По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Спорт
Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира
Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Гаджеты
«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android
«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
Армия и оружие
Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства»
Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Общество
Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам
Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Футбол
Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма
По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Футбол
Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.