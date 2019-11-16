В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

с чего всё началось

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.

Происшествия На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.

Гаджеты «Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android «Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.

Армия и оружие Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства» Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Общество Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.

Общество Умер легендарный пожарный Виктор Климкин Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.

Футбол Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.