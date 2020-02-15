Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что заявление Эрдогана о поддержании Россией войны в Ливии "на высшем уровне" через действия ЧВК не соответствует действительности.

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

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