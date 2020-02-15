Политика
RT на русскомВ МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».Коммерсантъ15:42
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