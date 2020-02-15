с чего всё началось

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Технологии Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Экономика Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.

Финансы Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.

Политика МИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".

Общество Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.

Экономика ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.

Политика МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.