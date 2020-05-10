Политика

REGNUMREGNUMВ МИД России осудили попытки США исказить итоги Второй мировой войны

Москва, 10 мая 2020, 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом.
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с чего всё началось
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии
 Министерства иностранных дел России.
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МИД России возмутился заявлением Белого дома о победителях нацизма

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723

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Политика

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Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
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В Нью-Йорке скончались трое детей из-за воспалительного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.
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Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
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Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
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Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

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Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

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Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
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