Политика
REGNUMВ МИД России осудили попытки США исказить итоги Второй мировой войны
Москва, 10 мая 2020, 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом.
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с чего всё началось
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.Газета.Ru09:41
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Общество
Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723
Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
Политика
Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске
В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
Футбол
Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform вчера в 04:07
Происшествия
Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
Здоровье
В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса
В Нью-Йорке скончались трое детей из-за воспалительного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa 07:44
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Армия и оружие
Минобороны Турции: Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе
Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня 09:58
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 05:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Ледяное тело - гипотезу, предложенную российскими исследователями в 1970-х годах, было довольно просто исключить.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Кино
BadComedian растоптал фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги
Южный Федеральный 10:46
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью
После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать.
Наша версия 08:57
Общество
В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек
По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily 02:18
Экономика
Сборщики урожая в Италии получат по 500 евро из бюджета
Неаполь, Италия, 9 мая 2020, 16:56 — REGNUM Сборщики урожая в Италии получат бонусы в размере 500 евро, сообщили представители профсоюза работников АПК в субботу, 9 мая.
REGNUM вчера в 09:56
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Биатлон
Кузьмину раздирало изнутри, когда побеждал Логинов
Кузьмина призналась, что ее раздирало изнутри – ей хотелось написать Логинову и поддержать в сложной ситуации.
ProstoProSport 13:30