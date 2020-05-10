с чего всё началось

Москва, 10 мая 2020, 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом.

В МИД России осудили попытки США исказить итоги Второй мировой войны

Общество Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723 Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны . 255

Политика Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com. 5

Происшествия В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. 25

Общество В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 1,1K

Общество Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе» В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. 4

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС . 432

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 47

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,7K

Шоу-бизнес Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать. 4

Общество В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку. 9

Экономика Сборщики урожая в Италии получат по 500 евро из бюджета Неаполь, Италия, 9 мая 2020, 16:56 — REGNUM Сборщики урожая в Италии получат бонусы в размере 500 евро, сообщили представители профсоюза работников АПК в субботу, 9 мая. 3

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1,4K