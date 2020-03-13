Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

RT на русском18:19

Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

Комсомольская правда11:16

В МИД России считают, что Австралии не нужна правда об MH17

Евразия Daily08:36

Захарова отреагировала на заявления Моррисона и Пэйн

Вести.Ru08:57

Захарова усомнилась в объективности суда по делу МН17

News.ru11:08

МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

ТАСС08:31

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

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В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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Происшествия

Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
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SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
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Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
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Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
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Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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Бастрыкин просит отдать ему председателя Совета судей

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На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
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Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
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Польша полностью закрывает границы для иностранцев

Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше.
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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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Столица Австралийского Союза. Канберра является крупнейшим городом Австралии, расположенным внутри страны, а не на побережье. Население Канберры с городом-спутником Куинбиан как городской агломерации Канберра - Куинбиан составляет 432 141 человек. Город является административным центром Австралийской столичной территории, которая включает в себя также небольшую сельскохозяйственную зону и национальный парк Намаджи. В 250 км к северо-востоку от Канберры находится Сидней, а в 450 км к юго-западу - Мельбурн.
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