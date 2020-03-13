Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

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