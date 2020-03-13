Политика
RT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17
Комсомольская правда11:16
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