Политика
RT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17
Комсомольская правдавчера в 11:16
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Экономика
Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ
Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство».
Общество
Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Технологии
Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»
В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
Хоккей
НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Биатлон
В Контиолахти на этапе КМ по биатлону пройдет мужской пасьют
В финском Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 14 марта, пройдет мужской пасьют.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Музыка
Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Спорт
CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
Политика
Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей
Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Происшествия
Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Общество
Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Единоборства
Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса
Культура
Сериал «Шторм» получил гран-при российского фестиваля «Утро Родины» на Сахалине
Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова.
Общество
Совфед запросит Минпромторг, почему в аптеках нет медицинских масок
Совет Федерации решил запросить Минпромторг, почему в российских аптеках отсутствуют медицинские маски и другие средства защиты от коронавируса.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.