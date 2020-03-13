Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

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МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

REGNUMвчера в 08:17

Захарова усомнилась в объективности суда по делу МН17

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В МИД России считают, что Австралии не нужна правда об MH17

Евразия Dailyвчера в 08:36

МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

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Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

Комсомольская правдавчера в 11:16
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Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

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Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
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НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Контиолахти на этапе КМ по биатлону пройдет мужской пасьют

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Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

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Газета.Ru 03:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
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Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»

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Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
РБК 04:07
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
Спорт

CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
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Политика

Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей

Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
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Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Происшествия

Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
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Общество

ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Газета.Ru вчера в 18:16
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
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Автоэксперт назвал причины вреда «пенсионерского» стиля езды

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Сериал «Шторм» получил гран-при российского фестиваля «Утро Родины» на Сахалине

Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова.
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Совфед запросит Минпромторг, почему в аптеках нет медицинских масок

Совет Федерации решил запросить Минпромторг, почему в российских аптеках отсутствуют медицинские маски и другие средства защиты от коронавируса.
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Общество

Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания

Московский Комсомолец Ярославль 12 марта в 09:53
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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Канберра
Столица Австралии
Столица Австралийского Союза. Канберра является крупнейшим городом Австралии, расположенным внутри страны, а не на побережье. Население Канберры с городом-спутником Куинбиан как городской агломерации Канберра - Куинбиан составляет 432 141 человек. Город является административным центром Австралийской столичной территории, которая включает в себя также небольшую сельскохозяйственную зону и национальный парк Намаджи. В 250 км к северо-востоку от Канберры находится Сидней, а в 450 км к юго-западу - Мельбурн.
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