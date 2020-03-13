Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Хоккей НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Политика Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.

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Общество ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.