Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

RT на русском18:19

Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

Комсомольская правда11:16

В МИД России считают, что Австралии не нужна правда об MH17

Евразия Daily08:36

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Вести.Ru08:57

Захарова усомнилась в объективности суда по делу МН17

News.ru11:08

МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

ТАСС08:31

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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Столица Австралийского Союза. Канберра является крупнейшим городом Австралии, расположенным внутри страны, а не на побережье. Население Канберры с городом-спутником Куинбиан как городской агломерации Канберра - Куинбиан составляет 432 141 человек. Город является административным центром Австралийской столичной территории, которая включает в себя также небольшую сельскохозяйственную зону и национальный парк Намаджи. В 250 км к северо-востоку от Канберры находится Сидней, а в 450 км к юго-западу - Мельбурн.
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