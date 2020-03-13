Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

RT на русском18:19

МИД России прокомментировал высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

ТАСС08:31

Захарова усомнилась в объективности суда по делу МН17

News.ru11:08

Захарова отреагировала на заявления Моррисона и Пэйн

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В МИД России считают, что Австралии не нужна правда об MH17

Евразия Daily08:36

Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17

Комсомольская правда11:16

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

REGNUM08:17
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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