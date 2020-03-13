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RT на русскомВ МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17
Комсомольская правда11:16
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