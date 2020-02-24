Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой относительно обвинений во «вмешательстве» в избирательный процесс в США, несмотря на неоднократные предложения российской стороны. Об этом заявил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

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