с чего всё началось

Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование "формулы Штайнмайера" украинской контактной группой по Донбассу. Об этом сообщает РИА "Новости". В МИДе оценивают подписание документа позитивно, заявила Захарова.

В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом

Политика Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

Шоу-бизнес Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.

Культура Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.

Политика ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера» с «особым мнением» Республики Донбасса приняли «формулу Штайнмайера», но также подписали «особое мнение» о процессе ее имплементации, сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Происшествия Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.

Политика Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.

Авто Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Интернет WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.

Кино Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.

Происшествия Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.

Армия и оружие Politico: военные поставки США спасли Украину "Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.

Космос Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.